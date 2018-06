Emden (dpa) – Wegen Blitzeis sitzt eine große Zahl von Bahn-Passagieren in zwei Zügen in Ostfriesland fest. Ein IC blieb zwischen Norddeich und Emden liegen. Grund war wohl eine vereiste Weiche. Wie viele Personen an Bord sind, ist noch nicht bekannt. Die Bahn geht aber von einer dreistelligen Zahl aus. Der Zug sollte Nordsee-Urlauber zurück nach Nordrhein-Westfalen bringen. Ein weiterer IC blieb etwa einen Kilometer außerhalb von Emden liegen und soll nun in den dortigen Bahnhof gezogen werden.

