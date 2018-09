Riad (AFP) Nach der Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Scheich Nimr Baker al-Nimr haben sich die Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran verschärft. Die Regierung in Riad kündigte am Sonntag den Abbruch der diplomatischen Beziehungen an, nachdem Demonstranten am Vorabend in Teheran die saudiarabische Botschaft angegriffen hatten. Alle iranischen Diplomaten müssten binnen 48 Stunden das Land verlassen, sagte Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubeir.

