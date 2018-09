Lübeck (dpa) - Auf einer kleinen Lübecker Werft entsteht derzeit das Schiff "Seekuh". Damit soll der Plastikmüll im Meer reduziert werden. Der Katamaran soll in Küstengewässern auf dem Wasser treibende Plastikabfälle einsammeln und zum Recycling an Land bringen. Die Idee für diese Müllabfuhr der Meere stammt von Günther Bonin, Vorsitzender des Vereins "One Earth - One Ocean". Er gab das 250 000 Euro teure Schiff in Auftrag. Jedes Jahr landen etwa zehn Millionen Tonnen Plastik in den Meeren und gefährden Tiere und auch Menschen.

