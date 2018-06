Berlin (dpa) - Der erste Hinweis auf einen möglichen Terroranschlag in München soll nach Medienberichten am Tag vor Weihnachten auf einem baden-württembergischen Polizeirevier eingegangen sein. Ein Iraker sei am 23. Dezember dort erschienen und habe angegeben, sein im Irak lebender Bruder kenne die Attentäter, berichteten Südwestrundfunk und Bayerischer Rundfunk. Spezialisten des Landeskriminalamts hätten mit dem Bruder im Irak telefoniert. Er habe als Anschlagsziel den Münchner Nahverkehr und Namen von sieben Männern genannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.