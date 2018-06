Istanbul (AFP) Die türkische Küstenwache hat 57 auf einer kleinen Felsinsel gestrandete Flüchtlinge in Sicherheit gebracht. Wie die halbamtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntag meldete, waren die Flüchtlinge auf dem Weg vom Ferienort Dikili in der Provinz Izmir zur griechischen Ägäisinsel Lesbos. Wegen eines Problems mit dem Boot strandeten sie jedoch schon an dem Dikili vorgelagerten Inselchen. Hubschrauber der Küstenwache brachten zwölf besonders schutzbedürftige Menschen, darunter drei Kinder, auf das Festland. Die übrigen 42 gelangten mit Fischerbooten nach Dikili.

