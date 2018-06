London (dpa) - Wegen eines großen Gaslecks mussten Hunderte Menschen in London die Nacht in Notunterkünften verbringen. Etwa 500 Anwohner in Penge im Süden der britischen Hauptstadt mussten ihre Häuser am späten Abend verlassen, berichtete der Londoner "Evening Standard". Mehrere Straßen wurden gesperrt, während Techniker an der Reparatur des "riesigen" Lecks arbeiteten. Ab 5.00 Uhr morgens konnten sie nach einer kalten Nacht in ihre Häuser zurück, twitterte die Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.