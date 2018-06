Washington (AFP) In der ersten Woche seines letzten Amtsjahres nimmt US-Präsident Barack Obama an einer Fernsehdebatte über das Problem der Waffengewalt im Land teil. Das sogenannte Townhall Meeting, bei dem Obama Publikumsfragen beantwortet, wird am Donnerstagabend vom Sender CNN ausgestrahlt, wie dieser am Sonntag mitteilte. Veranstaltungsort ist die George-Mason-Universität in Fairfax im östlichen Bundesstaat Virginia.

