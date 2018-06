Los Angeles (AFP) Knapp sieben Jahre nach seinem tätlichen Angriff auf seine damalige Freundin Rihanna wird gegen den R&B-Sänger Chris Brown laut Medienberichten erneut wegen Körperverletzung ermittelt. Das mutmaßliche Opfer habe ausgesagt, Brown habe ihr ins Gesicht geschlagen, nachdem sie ein Foto von ihm gemacht habe, berichtete die Promi-Website am Samstag. Der Vorfall habe sich bei einer Privatparty in seiner Suite in einem Hotel in Las Vegas ereignet. Ein Sprecher des US-Sängers wies die Darstellung demnach als "unbestreitbar falsch" zurück.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.