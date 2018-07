Kairo (AFP) Die Arabische Liga (AL) kommt am Sonntag in Kairo wegen der Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Riad habe das Treffen beantragt, um über die Angriffe auf die saudiarabische Botschaft und das Konsulat im Iran zu sprechen, teilte AL-Vizegeneralsekretär Ahmed Ben Helli am Montag mit. Überdies solle "die iranische Einmischung in arabische Angelegenheiten verurteilt werden".

