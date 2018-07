Frankfurt/Main (dpa) - Ein Kursrutsch an den Börsen Asiens hat dem deutschen Aktienmarkt den Start in das neue Jahr vermiest. Zudem drückte der Streit zwischen Saudi-Arabien und dem Iran auf die Stimmung der Anleger. Der Dax fiel binnen der ersten Handelsminuten um 3,33 Prozent auf 10 385,19 Punkte. Nach einem Einbruch von mehr als sieben Prozent an Chinas Börsen war der Aktienhandel dort für den Rest des Tages ausgesetzt worden. Dadurch war auch die Börse in Tokio mit hohen Verlusten ins neue Handelsjahr gestartet.

