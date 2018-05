München (AFP) Für Hollywood-Star Leonardo DiCaprio ist die Rolle in seinem neuen Film "The Revenant" die härteste seines Berufslebens gewesen. "Es gab ungefähr 40 Szenen, bei denen ich viel Überwindung aufbringen musste und wirklich an meine Grenzen kam", sagte der 41-Jährige dem Magazin "Playboy" laut Vorabmeldung vom Montag. "Ich bin in eisigen Flüssen geschwommen, habe als Vegetarier rohe Bison-Leber gegessen und mich in echte Tierkadaver gelegt, der Wärme wegen."

