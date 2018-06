Hilden (AFP) Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat vor einer höheren Arbeitsbelastung für deutsche Bundespolizisten in Folge der zeitweisen Einführung von Einreisekontrollen an der Grenze zu Dänemark gewarnt. Es sei damit zu rechnen, dass Flüchtlinge mit dem Ziel Schweden erst einmal auf deutscher Seite im Grenzraum blieben und versorgt werden müssten, erklärte der für den Bereich Bundespolizei zuständige GdP-Chef Jörg Radek am Montag in Hilden.

