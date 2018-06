Paris (AFP) Der finnische Nokia-Konzern hat die Mehrheit am US-französischen Telekommunikationsunternehmen Alcatel-Lucent übernommen. Nokia halte inzwischen gut 76 Prozent der Anteile und auch 76 Prozent der Stimmrechte, erklärte die französische Finanzmarktbehörde AMF am Montag. Die "Mindestbedingung" für die Erfüllung des Übernahmeplans, nämlich eine Beteiligung von mindestens 50 Prozent an Alcatel-Lucent, sei somit erfüllt. Einen endgültigen Bericht über die Fusion will die Behörde spätestens am Dienstag vorlegen.

