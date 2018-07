München (SID) - Mit 26 Spielern hat Bayern München am Montagnachmittag die Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga begonnen. Trainer Pep Guardiola, der den deutschen Rekordmeister nach dieser Saison verlassen und voraussichtlich zu Manchester City wechseln wird, musste dabei allerdings auf die nach wie vor verletzten Franck Ribéry, David Alaba, Mario Götze und Medhi Benatia verzichten. Dafür standen einige Nachwuchsspieler auf dem Platz.

Beim Trainingsauftakt dabei waren die zuletzt angeschlagenen Arjen Robben, Philipp Lahm, Douglas Costa, Arturo Vidal und Juan Bernat. Der FC Bayern fliegt am Mittwoch in sein umstrittenes Trainingslager nach Doha/Katar. Es dauert bis zum 12. Januar. Die Rückrunde beginnen die Münchner am 22. Januar mit dem Auswärtsspiel beim Hamburger SV. Zuvor tragen sie ein Testspiel beim Karlsruher SC aus (16. Januar).