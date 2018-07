Beirut (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat das jüngste Video der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), in dem angeblich die Exekution von fünf britischen "Spionen" gezeigt wird, am Montag als "hoffnungsloses Zeug" und Ablenkungsmanöver von eigenen Gebietsverlusten bezeichnet. In dem am Sonntag aufgetauchten Video droht der IS mit Anschlägen in Großbritannien. Ein Dschihadist wendet sich darin direkt an Cameron und nennt ihn einen "Idioten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.