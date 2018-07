Jerusalem (AFP) Nach einer Messerattacke in Jerusalem ist eine 15-jährige Israelin am Montag durch einen Streifschuss leicht verletzt worden. Der Angreifer, ein Palästinenser, sei auf israelische Sicherheitskräfte losgegangen, erklärte Polizei-Sprecherin Luba Samri. Nach dem gescheiterten Angriff habe er die Flucht ergriffen. Polizisten schossen ihm nach Angaben Samris in die Beine und nahmen ihn fest. Die Jugendliche sei offenbar von einem Streifschuss getroffen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.