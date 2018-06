Gmunden (dpa) - Einen Tag nach dem mysteriösen Fund eines Koffers mit Leichenteilen in Österreich ist dort ein weiterer Koffer mit menschlichen Überresten aufgetaucht. Ein Polizeihund entdeckte das Gepäckstück in der Nähe des Traunsees. Ganz in der Nähe waren Passanten gestern auf den ersten Leichenkoffer aufmerksam geworden. Die darin enthaltenden sterblichen Überreste wurden inzwischen bei einer Obduktion einer etwa 70-jährigen Frau zugeordnet. Die Leiche war nicht vollständig. Daher konnte die Autopsie keine Todesursache ergeben. Auch die Identität der Frau ist unklar.

