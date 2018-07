Bengasi (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ist am Montag im Norden Libyens auf wichtige Ölterminals vorgestoßen. Die gegenüber der international anerkannten libyschen Regierung in der östlichen Stadt Tobruk loyale Armee schlug die IS-Kämpfer nach Angaben des Obersts Baschir Budhfira zurück. Wie der Offizier weiter mitteilte, verübten die Dschihadisten zunächst einen Selbstmordanschlag mit einem Auto voller Sprengstoff auf einen Kontrollpunkt der Armee am Eingang der Stadt Al-Sidra. Zwei Soldaten seien getötet worden. Später habe die IS-Miliz vergeblich versucht, in die Kleinstadt Ras Lanuf einzudringen.

