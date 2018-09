Norden (dpa) - Der von Blitzeis blockierte Intercity in Niedersachsen hat am Morgen seine Fahrt nach Köln fortgesetzt. Gegen 09.30 Uhr sei der Zug losgefahren, teilte die Deutsche Bahn mit. Wegen vereister Oberleitungen war der Zug am Abend auf offener Strecke liegengeblieben. Mit dem IC wollten vor allem Urlauber, die den Jahreswechsel auf den ostfriesischen Inseln verbracht hatten, zurück nach NRW fahren. Hunderte Fahrgäste verbrachten die Nacht im Zug und wurden von Helfern mit Getränken und Mahlzeiten versorgt.

