Emden (dpa) - Der von Blitzeis über Nacht in Norddeich blockierte Intercity ist mit 22 Stunden Verspätung Richtung Köln gestartet, dann aber erneut gestrandet. Wegen einer Weichenstörung kann der Zug in Emden zunächst nicht weiterfahren. Techniker bemühen sich, die Panne zu beheben. Ursprünglich sollte der Zug gestern um 12.34 Uhr in Emden abfahren. Wegen vereister Oberleitungen war der IC am Abend auf offener Strecke liegengeblieben. Hunderte Fahrgäste verbrachten die Nacht im Zug und wurden von Helfern mit Getränken und Essen versorgt.

