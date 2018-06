Ankara (SID) - Deutschlands Volleyballerinnen haben gegen ihren inzwischen ungeliebten Erfolgstrainer Giovanni Guidetti einen ersten Schritt in Richtung Olympia 2016 gemacht. Zum Auftakt des Qualifikations-Turniers in Ankara gewann die DVV-Auswahl gegen den von Guidetti trainierten EM-Zweiten Niederlande nach großem Kampf mit 3:2 (26:28, 25:22, 25:22, 20:25, 15:11) und verbuchte die ersten beiden Punkte.

Nur der Sieger des Acht-Nationen-Turniers löst das Ticket für Rio. Der Zweit- und Drittplatzierte erhält bei einem Achterturnier in Japan (Zeitraum 14. Mai bis 5. Juni) eine zweite Chance. Die Mannschaft von Guidettis Nach-Nachfolger Felix Koslowski trifft in ihrem nächsten Spiel der Gruppe A am Dienstag (18.30 MEZ) auf Gastgeber Türkei, zum Abschluss dann am Mittwoch (15.30) auf Kroatien.

Im direkten Vergleich gewannen die Türkinnen am Montagabend mit 3:0 gegen Kroatien. In Gruppe B setzte sich Russland zum Auftakt mit 3:2 gegen Polen durch. Die ersten beiden jeder Gruppe erreichen die Finalrunde am 8. und 9. Januar.