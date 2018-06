Brisbane (SID) - Angelique Kerber ist trotz anfänglicher Schwierigkeiten mit einem Sieg ins Tennis-Jahr 2016 gestartet. Die an Nummer vier gesetzte Kielerin setzte sich in der ersten Runde des mit 885.000 Dollar dotierten Turniers in Brisbane/Australien mit 5:7, 6:3, 6:0 gegen Camila Giorgi durch.

Die 24 Jahre alte Italienerin wird in der Weltrangliste an Position 35 und damit 25 Plätze hinter Kerber geführt. Im Achtelfinale wird Kerber nominell die noch größere Favoritin sein: Ihre kommende Gegnerin Madison Brengle aus den USA belegt Rang 40 des WTA-Rankings.