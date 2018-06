Genf (AFP) Der UN-Sonderberichterstatter für die Menschenrechtslage in den Palästinensergebieten hat am Montag seinen Rücktritt angekündigt, weil ihm von Israel die Einreise in Westjordanland und Gazastreifen verweigert wurde. "Leider wurden meine Bemühungen, das Leben der palästinensischen Opfer der israelischen Besatzung zu verbessern, bei jedem Schritt behindert", erklärte Makarim Wibisono. Israel seinerseits kritisierte, Wibisonos Auftrag sei "antiisraelisch" gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.