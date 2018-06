Washington (AFP) Angesichts der tiefen Krise zwischen Saudi-Arabien und dem Iran hat US-Außenminister John Kerry seine Kollegen aus beiden Ländern in Telefonaten zu einer Beruhigung der Lage gedrängt. Aus Regierungskreisen in Washington hieß es am Montag, dass Kerry den iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und den saudiarabischen Außenminister Adel al-Dschubeir angerufen habe. "Wir rufen zur Ruhe und zur Deeskalation auf", sagte ein US-Regierungsvertreter.

