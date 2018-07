Washington (AFP) Der in Umfragen führende Präsidentschaftsbewerber der US-Republikaner, Donald Trump, macht in seinem ersten Wahlkampfspot weiter Stimmung gegen Muslime. Im Mittelpunkt des 30-sekündigen Spots, der ab Dienstag in den Bundesstaaten Iowa und New Hampshire ausgestrahlt werden soll, steht Trumps umstrittene Forderung nach einem Einreiseverbot für Muslime in die Vereinigten Staaten. Dabei werden Bilder der beiden islamistischen Attentäter gezeigt, die Anfang Dezember im kalifornischen San Bernardino 14 Menschen getötet hatten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.