Washington (AFP) Angesichts der verschärften Spannungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran haben die USA beide Länder aufgerufen, Maßnahmen zur Beruhigung der Lage zu ergreifen. "Uns ist bekannt, dass das Königreich Saudi-Arabien die Schließung der diplomatischen Vertretungen des Irans im Königreich angeordnet hat", erklärte am Sonntag Außenamtssprecher John Kirby in Washington. "Wir glauben aber, dass diplomatisches Engagement und direkte Gespräche bei der Überwindung von Schwierigkeiten äußerst wichtig sind." Die USA appellierten deshalb an die politisch Verantwortlichen in der Region, "Schritte zur Reduzierung der Spannungen zu unternehmen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.