Warschau (dpa) - Bei Temperaturen von minus 15 Grad sind am Wochenende in Polen 21 Menschen erfroren. Seit der Silvesternacht starben insgesamt 26 Menschen an den Folgen der eisigen Kälte. Die Polizei ruft dazu auf, nicht gleichgültig zu reagieren, wenn obdachlose oder alkoholisierte Menschen in Hauseingängen, Gartenanlagen oder Bushaltestellen einschlafen und zu erfrieren drohen. Auch Nachbarschaftshilfe für alte und gebrechliche Menschen sei verstärkt gefragt.

