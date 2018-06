Dschalalabad (AFP) Nach einer Reihe von Angriffen auf indische Einrichtungen ist am Dienstag in der Nähe des indischen Konsulats in der ostafghanischen Stadt Dschalalabad eine Bombe explodiert. Die Explosion habe sich in etwa 200 Metern Entfernung von dem Konsulat ereignet, sagte ein indischer Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

