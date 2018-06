New York (dpa) - Die Wall Street hat nach einem schwachen Jahresauftakt keine klare Richtung gefunden. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,06 Prozent fester bei 17 158 Punkten. Der Euro litt unter einem überraschend schwachen Preisanstieg in der Eurozone und notierte bei 1,0748 Dollar.

