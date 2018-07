Peking (AFP) Die chinesische Unternehmensgruppe Dalian Wanda zieht es offenbar auch nach Hollywood. Der Konzern des reichsten Chinesen der Welt, Wang Jianlin, befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Beteiligung an der US-Mediengruppe Legendary Entertainment, berichteten die "New York Times" und die "Financial Times" am Dienstag. Das Geschäft bewerte die Filmstudios hinter Kinostreifen wie "Godzilla" und "Pacific Rim" mit drei bis vier Milliarden Dollar (2,8 bis 3,7 Milliarden Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.