Peking (AFP) Mitten in China ist eine gigantische Statue des früheren chinesischen Kommunistenführers Mao Zedong errichtet worden - finanziert offenbar von einer Gruppe von Unternehmern. In einem Niemandsland im Bezirk Tongxu in der zentralen Provinz Henan entstand das 37 Meter hohe Denkmal. An der Figur war im vergangenen Jahr neun Monate lang gearbeitet worden.

