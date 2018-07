Harbin (AFP) Bei zweistelligen Minusgraden haben sich im Nordosten Chinas am Dienstag wagemutige Schwimmer ins Wasser gestürzt. Sie nahmen kurz vor der offiziellen Eröffnung des alljährlichen Eisfestivals in Harbin an einem Schwimmwettkampf teil und sprangen dazu bei Temperaturen von 14 Grad unter Null kopfüber in Wasserbecken. Andere Besucher genossen in warme Mäntel gehüllt eine surreal anmutende Winterlandschaft, die in monatelanger Arbeit errichtet wurde. Sie flanierten zwischen riesigen Skulpturen aus Eis und Schnee, rutschten über Eisflächen oder rodelten.

