Hamburg (AFP) Auch in Hamburg sind in der Silvesternacht anscheinend mehrere junge Frauen von Männern sexuell belästigt und bestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen handle es sich um zehn Fälle, teilte die Polizei am Dienstag in der Hansestadt mit. Sie ereigneten sich im Stadtteil St. Pauli im Bereich der Vergnügungsmeile an der Reeperbahn.

