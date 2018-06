Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht in Köln als "abscheulich und nicht hinnehmbar" verurteilt. Allerdings dürfe die offensichtliche Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund an den Taten "nicht dazu führen, dass nun Flüchtlinge gleich welcher Herkunft, die bei uns Schutz vor Verfolgung suchen, unter einen Generalverdacht gestellt werden", erklärte de Maizière am Dienstag weiter in Berlin. Wichtig sei jetzt, die Täter konsequent zu ermitteln.

