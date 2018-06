Norderney (AFP) Eine Fähre mit rund 650 Passagieren an Bord hat sich am Dienstag im niedersächsischen Wattenmeer vor der Insel Juist festgefahren. Die rund 63 Meter lange "Frisia II" setzte nach Angaben der Reederei am Morgen aufgrund von "extremem Niedrigwasser" auf dem schlickigen Grund auf. Die Fahrgäste mussten an Bord ausharren, Gefahr für sie oder das Schiff bestand bei den Vorfall allerdings nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.