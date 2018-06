Düsseldorf (AFP) Kurz vor dem Dreikönigstreffen der Liberalen hat FDP-Chef Christian Lindner für schwarz-gelbe Regierungsbündnisse nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geworben. "Wir gehen eigenständig in die Wahlen, aber Schwarz-Gelb wäre eine Zukunftsoption für Mainz und Stuttgart, wenn die Union nach der Wahl anders als in Berlin zu marktwirtschaftlicher Politik bereit ist", sagte Lindner der "Rheinischen Post" vom Dienstag.

