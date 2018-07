Schwerin (AFP) Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter eines Jugendklubs hat vor dem Landgericht Schwerin Kindesmissbrauch in 62 Fällen gestanden. Der 41-jährige räumte zum Prozessauftakt am Dienstag die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im vollem Umfang ein. Demnach verging er sich in der Zeit zwischen 2007 und seiner Verhaftung im Sommer 2015 an insgesamt 15 Jungen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren. Einen Siebenjährigen vergewaltigte er demnach mehrfach.

