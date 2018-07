Kiel (AFP) Ein Konsortium aus Unternehmen und Forschungsinstituten will mit staatlicher Unterstützung einen Roboter für die vollautomatische Bergung alter Munition aus Nord- und Ostsee entwickeln. Die Pläne für das dreijährige Projekt stellten die federführende Firma Heinrich Hirdes EOD Services und der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck (Grüne) am Dienstag in Kiel vor. Ziel sei es, einen funktionsfähigen Prototypen zu entwickeln, der den gefährlichen Einsatz von Tauchern überflüssig macht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.