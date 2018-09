Köln (AFP) Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen und anderen Straftaten zu Silvester in Köln sind die Spitzen von Stadt und Polizei am Dienstag zu einem Krisengespräch zusammengekommen. An dem Treffen im Kölner Rathaus nehmen unter anderem Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos), Stadtdirektor Guido Kahlen und Kölns Polizeipräsident Wolfgang Albers teil, wie ein Stadtsprecher mitteilte.

