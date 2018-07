Berlin (AFP) Nach den Übergriffen von Köln in der Silvesternacht hat Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) einen besseren Schutz vor Gewalt in den Städten verlangt. "Die feigen und abscheulichen Übergriffe werden wir nicht hinnehmen", erklärte er am Dienstag in Berlin. "Das ist offenbar eine völlig neue Dimension organisierter Kriminalität." Alle Täter müssten ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen in unseren Städten blanker Gewalt schutzlos ausgeliefert sind."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.