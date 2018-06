Köln (AFP) Nach den massenhaften Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln sollen ähnliche Vorfälle unter anderem mit einer verstärkten Polizeipräsenz verhindert werden. Zum Karneval werde die Präsenz deutlich erhöht werden, kündigte Kölns Polizeipräsident Wolfgang Albers am Dienstag an. Auch mobile Videoüberwachung soll zum Einsatz kommen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich wie andere Spitzenpolitiker auch empört über das Geschehen.

