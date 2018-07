New York (AFP) Saudi-Arabien hat vor den Vereinten Nationen die Massenhinrichtung von 47 Menschen verteidigt, die eine schwere diplomatische Krise in der Region auslöst hat. Alle Verurteilten hätten einen fairen Prozess gehabt, erklärte die Vertretung des Königreiches bei der UNO in der Nacht zum Dienstag. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte den Angriff wütender Demonstranten auf die saudiarabische Botschaft in Teheran als Reaktion auf die Massenhinrichtung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.