Frankfurt/Main (AFP) Nach Bekanntwerden der Klage der US-Regierung gegen Volkswagen ist die Aktie des Autobauers unter Druck geraten. An der Börse in Frankfurt am Main büßte das Wertpapier am Dienstagvormittag zeitweise über drei Prozent ein. Das US-Justizministerium hatte am Montag bei einem Bundesgericht in Detroit eine Zivilklage eingereicht, die für den Wolfsburger Autobauer im schlimmsten Fall Strafzahlungen von mehr als 20 Milliarden Dollar (18,4 Milliarden Euro) zur Folge haben könnte.

