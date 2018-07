Paris (AFP) Der Nummer eins auf dem französischen Telekommunikationsmarkt, Orange, will die Nummer drei, die Telekommunikationssparte des Mischkonzerns Bouygues, übernehmen. Beide Seiten erklärten am Dienstag in getrennten Mitteilungen, dass es Gespräche über einen Zusammenschluss gibt, und bestätigten damit zugleich seit Wochen kursierende Gerüchte. Es gebe eine "Wiederaufnahme von Vorgesprächen" mit Bouygues, erklärte Orange. Bouygues teilte mit, es seien noch keine Entscheidungen gefallen. Zudem sei am Dienstag eine "Vertraulichkeitsvereinbarung" unterzeichnet worden.

