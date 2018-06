Stoke (dpa) - Trainer Jürgen Klopp kann auf seinen ersten Titel mit dem FC Liverpool hoffen. Das Team des ehemaligen Dortmunder Coaches kam im Halbfinal-Hinspiel bei Stoke City zu einem 1:0 (1:0) und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 26. Januar an der Anfield Road.

Jordon Ibe traf für die "Reds" in der 37. Minute. Liverpool leistete mit dem Sieg und der Leistung ein wenig Wiedergutmachung für die bittere 0:2-Niederlage bei West Ham United in der Premier League. Allerdings droht Klopp der Ausfall von zwei weiteren Leistungsträgern. Philippe Coutinho und Dejan Lovren mussten in der ersten Hälfte verletzt ausgewechselt werden.

Die zweite Vorschlussrunden-Paarung bilden der FC Everton und Manchester City, die am Mittwoch ihr Hinspiel bestreiten.