Stoke (dpa) - Fußball-Trainer Jürgen Klopp kann auf seinen ersten Titel mit dem FC Liverpool hoffen. Das Team des ehemaligen Dortmunder Coaches kam am Abend im Halbfinal-Hinspiel bei Stoke City zu einem verdienten 1:0 und verschaffte sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 26. Januar an der Anfield Road. Liverpool leistete mit dem Sieg und der Leistung ein wenig Wiedergutmachung für die bittere 0:2-Niederlage bei West Ham United am Samstag in der Premier League.

