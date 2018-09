Leipzig (SID) - U21-Nationalspieler Davie Selke fühlt sich nach seinem Weggang vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen beim Zweitliga-Tabellenführer RB Leipzig bestens aufgehoben. "RB hat top Rahmenbedingungen, viel Kompetenz und ist in meinen Augen der Verein der Zukunft", sagte der 20-Jährige der Bild-Zeitung.

Der Wechsel in die 2. Liga sei kein Rückschritt gewesen, sondern mache den Torjäger zu einem noch kompletteren Spieler. "In der ersten Liga geht schon viel übers Spielerische, in der 2. Liga musst du dich kämpferisch behaupten. Das tut einem jungen Spieler wie mir auch mal gut", meinte Selke.

Vor der Saison war der 1,92 m große Angreifer für acht Millionen Euro zum aufstrebenden Brause-Klub in die Sachsen-Metropole gewechselt. In 18 Spielen erzielte er sieben Tore. Dass er jetzt zum Teil vor nur 5000 Zuschauern spielt, sei kein Problem. "Das nehme ich alles gerne mit. Und umso mehr freut man sich dann auf die Heimspiele, wir haben fast immer 30.000 Zuschauer."

Mit elf Punkten Vorsprung auf Platz vier steuern die Roten Bullen in diesem Jahr unbeirrt dem Aufstieg ins Oberhaus entgegen. Mit Blick aufs neue Jahr freut sich Selke am meisten auf den 15. Mai: "Da feiern wir mit RB Leipzig hoffentlich den Aufstieg nach dem letzten Spiel in Duisburg."