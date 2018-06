London (AFP) In dem jüngsten Propagandavideo der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), in dem angeblich die Exekution von fünf britischen "Spionen" gezeigt wird, hat ein Brite seinen vierjährigen Enkelsohn Isa erkannt. Der Kleine werde vom IS "für Propaganda benutzt", sagte Henry Dare dem Fernsehsender Channel 4 am Dienstag. "Er versteht das alles noch nicht". Seiner Tochter Grace "Khadijah" Dare machte er schwere Vorwürfe. "Sie hat uns alle im Stich gelassen." Die zum Islam konvertierte Frau aus dem Südosten Londons war 2012 nach Syrien ausgereist und hatte dort einen schwedischen Islamisten geheiratet.

