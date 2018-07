Mumbai (AFP) Das durch den Film "Slumdog Millionaire" bekannt gewordene Armenviertel Dharavi im indischen Mumbai bekommt ein Design-Museum. Das kleine mobile Museum soll ab Februar für zwei Monate öffnen und Objekte zeigen, die in dem Slum produziert werden, wie die Organisatoren am Dienstag sagten. Das "Design Museum Dharavi" solle das kreative Talent zeigen, das in vielen Slum-Bewohnern schlummere.

