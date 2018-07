Riad (dpa) - Mehrere Staaten haben die Erzrivalen Saudi-Arabien und Iran zum Abbau ihrer Spannungen aufgerufen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mahnte, Iran und Saudi-Arabien hätten eine "gemeinsame Verantwortung" für eine Lösung der Konflikte im Nahen Osten. Auch die USA und die Türkei appellierten an Riad und Teheran, den Konflikt zu deeskalieren und Zurückhaltung walten zu lassen. Auslöser der Eskalation zwischen dem sunnitischen Königreich und dem schiitischen Iran war die Hinrichtung von 47 Gefangenen in Saudi-Arabien am Samstag.

